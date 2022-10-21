Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tartışma çağrısını yineledi: Yüreğin varsa gel, millet de seyreder

21 Ekim 2022 Cuma, 18:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

“Size güzel bir Türkiye vaat ediyorum” diyen Kılıçdaroğlu, barış ve huzur dolu bir Türkiye yaratacaklarını belirterek “Kamplaşmayı değil, kavgayı değil. Barış ve huzuru vaat ediyorum. Niye kamplaşıyoruz? Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin buradan çıkması gerektiğinin altını çizerek “Türkiye’nin işe, aşa ihtiyacı var. Türkiye’nin çiftçinin hakkını teslim etmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin işsizlikle mücadele etmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunları yapmamız lazım. Herkesin işi olursa, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alırsa, herkes mutlu olacaktır. Güzel bir ülkemiz var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Beraber, kol kola yaşamak istiyoruz. Bunu vaat etmeye geldim sizlere” şeklinde konuştu.

İktidarın kavga ettiğini kendisinin ise kavga etmeye niyetinin olmadığını dile getiren CHP lideri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TV’de tartışma teklifinde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlar diyorlar, ‘Gel tartışalım’. Hay hay, buyurun gelin. Sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Yüreğiniz, cesaretiniz varsa, millet de seyreder, gel tartışalım. Çünkü ben bilgime, vizyonuma, inancıma, kimliğime güveniyorum. Bütün vatandaşların inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorum. Milletim açken, bu ülkede 85 milyonun hakkını ve hukukunu savunmak bana düşer. Çünkü ben her evde huzurun olmasını isteyen bir kişiyim. Her evde herkesin karnının doymasını isteyen bir kişiyim. Hiçbir anne evladını yatağa aç yatırmamalı. Bunun için mücadele ediyorum. Siyasetin varlığı da budur, bunun için siyaset yapılır. Dolayısıyla bunun için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa, yani sizler için, özellikle hanımlar sizler için söyleyeyim, ne gerekiyorsa yapacağım.

“KIRSALDA ÇALIŞAN KADINLAR VE GENÇLERİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNİ BİZ YATIRACAĞIZ”

Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, kırsalda çalıştıkları sürece onların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz yatıracağız. Hiç endişe etmeyin. Hepiniz emeklilik hakkına kesinlikle kavuşacaksınız. Aile Destekleri Sigortasını getireceğiz. O sigorta dalı ile her kadının emeklilik hakkı olacak. Sigorta primlerini devlet yatıracak. Dolayısıyla sizi birilerine muhtaç hale asla getirmeyeceğiz. Kadın güçlü olursa, bu ülke hepten güçlü olur. Buna da inanmanızı isterim.

“ESNAFIN DURUMU İYİ DEĞİL, SANAYİCİ GELECEK UFKU GÖREMİYOR”

Esnafımızın durumunu biliyorum, pek iyi değil. Çiftçimizin, işsiz ve genç evlatlarımızın durumunu biliyorum, onların durumu da iyi değil. Sanayici bir gelecek ufku göremiyor. O da kendi açısından büyük sorunlar yaşıyor. Her kesimden sorunlar var ama şundan emin olmanızı isterim. Türkiye güzel bir ülke, Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. İyi yönetildiği taktirde Türkiye bütün sorunlarını aşabilir. Bütün bu sorunları beraber aşacağız.

“MUTLAKA SANDIĞA GİDİN”

Bir şey daha isteyim sizden. Sandığa gideceksiniz, seçimler gelecek. Sakın ola ki ben sandığa gidip oy kullanmayacağım demeyin. Mutlaka gidin. Komşunuzu götürün, yakınlarınızı, akrabalarınızı götürün. Ama oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Doğruluktan, dürüstlükten, ahlaktan, erdemden, doğru siyasetten yana oyunuzu kullanmanızı isterim.

“ALTI LİDER ÜLKEDE HUZUR İSTİYOR”

Altı lider, Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Altı lider de bu ülkede huzur istiyor. Altı lider de diyoruz ki, ‘bu ülkede barış, huzur, güzellikler, demokrasi olsun.’ Altı lider de diyoruz ki ‘insanlar birbiri ile kavga etmesin, kişi başına gelir artmış olsun. Hepimizin hedefi aynı, hepimiz aynı hedef için bir araya geldik. Çünkü hepimizin yüreğinde daha güzel, huzurlu bir Türkiye özlemi var. Bunu sağlayacağız. Bu konuda kararlıyız.





Adalet yok. Ama hiç endişe etmeyin bu ülkeye adaleti de getireceğiz. Senin kimliğin nedir, inancın nedir, yaşam tarzın nedir diye kimseyi sorgulamayacağız. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz.”

YURTTAŞ FADİME YÜKSEL: BU SENE GÜBREMİ ALAMADIM

Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan Fadime Yüksel adlı yurttaş, şunları söyledi:

İstanbul’da yaşadım ve geldim. Orada emekli olamadım. Sigortasız çalıştırdılar, tekrar beni işe almadılar. Ben, çiftçilik yapmaya karar verdim. 4 milyon (4 bin lira) emekli aylığı ile geçinemiyorum. İstanbul’a 180 lira ile gidiyorduk, şimdi 1,5 milyon (bin 500 lira) oldu. Bak ben bu sene gübremi alamadım. 60 liradan aldığım gübre bugün 600 lira. Çiftçilik yapıyorum, pekmez satıyorum. Ama geçinemiyorum. Köyümde ben süt, tereyağı bulamıyorum. Herkes malını (hayvanını) sattı, neden? Saman, ilaç alamıyorlar hayvanlarına. Besleyemiyorlar hayvanlarını. Biz sütsüz kalıyoruz. Köyde süt, yumurta yok. Çok zor başkanım, tek umudumuz sizsiniz.

“AYAĞIM BURKULDU; ÜÇ HAFTA YÜRÜDÜM”

Koyulhisar’da sağlık ocağı yaptılar. Hastanemiz yok. Üç tane hastane var. Gerçekten. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ne ben dolduruldum, ne kağıda bir şey yazdım. 63 yaşındayım. Trabzon Akçabatlıyım. Türk milletiyim. Türkiyem satılmasın diye tek umudumsun. Tek umudumuzsun. Sattırma bu ülkeyi, arkandayız. Ölümüne arkandayız.





Ben 6-7 aydır buradayım. Fizik tedavisi görmem gerekiyor. Ayağım burkuldu, üç hafta oldu başkanım. Yalan söylemiyorum, Allah’ın şahidim. Müslümanlığı biz bugün almadık. Doğuştan Müslümanız. Ayağım burkuldu, üç haftadır yürüyemiyorum. Fizikten, dişimden. Kısa anlatıyorum. Neden Sivas’a gittim. Hepsini biriktirdim ki mazotum yok, param yok. Üçüne bir gitmek zorunda kaldım, dün geldim. İnternete girin bakın. Ben vatandaş değil miyim? Çok zor. Burada bir hastane olsaydım, dişime gelseydim. Ayağım burkuldu, üç hafta yürüdüm. O saraydakilerin ayağı burkulsa özel geliyor.

“BEN AÇKEN NASIL TOK YATIYORSUN?”

Ben aç yatarken nasıl tok yatıyorsun? Tayyip Abi, ne deyim, saygı duyuyorum sana. Ben aç yatıyorum. Ben torunlarıma tatlı alamıyorum. McDonalds’a götüremiyorum. Oğlum bana gizli para verdi ki, babaannesin sen götür bunu, McDonalds’a. Resim çektirmek için. Hatıra kalacak. Olur mu böyle şeyler başkanım. İçim dolu benim, içim dolu. Siz gelmeseydiniz, biz bunu bile konuşamıyorduk. Bizi içeri alıyorlar çünkü konuştuğumuz zaman. Doğru, ben doğruları söylüyorum. Hiç kitap, defter yok. İçimden geliyor bu benim. Memleketimden gurur duymak istiyorum. Hep yabancı. Ben yabancı oldum burada. Türkçeyi biliyorum ama yabancı dil bilmiyorum. Çünkü herkes yabancı konuşuyor.”

“20 YILDIR AKP-MHP YÖNETİYOR, DOĞALGAZ GETİREMİYORUZ BURAYA”

Başka bir yurttaş da Kılıçdaroğlu’na 20 yıldır Sivas’ta AKP ve MHP’nin belediye başkanlarının olduğunu dile getirerek, “Onları adayları belediye başkanlığı yapıyorlar. 19 kilometre ileriden Suşehri’den doğal gazı getiremiyoruz buraya. 150-200 kilometre giden yerler var, fakat Koyulhisar’a gelmiyor. Sebebi, buradaki bayiler kabul etmiyorlar. Tüp satamıyorlar” dedi.

Bir yurttaş da Kılıçdaroğlu’dan itfaiye aracı istedi. Yurttaş, “Koyulhisar halkının şu anda sizden en büyük istediği, Koyulhisar halkının sizden bir itfaiye talebimiz var” diye konuştu.

“SİYASETİN ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR, ALKIŞA DEĞİL”

Kılıçdaroğlu, yurttaşları dinledikten sonra şunları belirtti: