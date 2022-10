Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan kapatılan TEKEL fabrikası önünde sert sözler: 'AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı?'

21 Ekim 2022 Cuma, 11:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta kapatılan TEKEL fabrikası önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yakında sandık gelecek göreceksiniz. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız, Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız yetkin insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanlara Türkiye'yi teslim edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında iktidara sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, "20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Var olanların tamamı satıldı ve işçilerin tamamı mağdur edildi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sevgili dostlarım. Güzel bir iklim, güneşimiz var, sonbahar... İsterdik ki bu güzel ortamda güzel şeyleri konuşalım herkesin mutlu olduğu bir atmosfer olsun isterdik.

O zaman ben milletvekiliydim ve buradaki özelleştirmenin hangi amaca geldiğini, hangi amaca hizmet ettiğini dilimin döndüğünce anlattım. Özelleştirdiler tekrar fabrika olarak kalacak dediler şimdi burada bir enkaz var. Çalışan işçilerin tümü mağdur edildi.

VAR OLANLAR SATILDI, İŞÇİLER MAĞDUR

Cumhuriyeti kuranlar her fabrika bir kaledir demişlerdi. Çünkü her fabrikada üretim vardı, insanlar çalışıyordu. Her fabrikada çalışan insanlar Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunuyorlardı. Sendika başkanı arkadaşıma şunu söylemek isterim. Sadece Tokat bir fabrika kaybetmedi. Geçmiş hükümetlerin kurdukları bütün fabrikalar satıldı. Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur edildi. AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Var olanların tamamı satıldı ve işçilerin tamamı mağdur edildi.

Şimdi burada mısırı, şeker pancarını, tütünü görüyoruz. Bunu eken insanlar suç mu işliyor? Alın terinin karşılığı neden verilmiyor? Neden bu insanlar mağdur ediliyor? Neden bir anlamda çiftçi toprağa küstürülüyor. Taban fiyat açıklıyor ama gelip almıyor. Tüccara düşüyor o da 'Ben bu fiyattan almam. Daha düşükten alırım' diyor. Elinde mısır, açıkta bekliyor. Açıklanan taban fiyatların hiçbir anlamı yok, tamamen kandırmaca.

"BİR FABRİKA ENKAZA DÖNÜŞÜYORSA..."

Bu fabrikanın hakkını sorma bana değil Tokatlılara düşüyor. Bütün Tokatlılar, 'Benim bu fabrikam ne oldu? Binlerce işçi vardı. Ne oldu bu fabrika' diye. Enkaz... Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, hoşgörüsüne güveniyorum. Bir şekliye yaşanan dramları bahara dönüştürmek mümkündür. Nasıl yapacağız? Seçim gelecek, sandık kurulacak. Bütün işçiler, mısır, şeker pancarı üreticileri, kim alın teri döküyorsa demokratik yollarla bir ders vermesi lazım. Bu dersi verecek olan Tokatlılar, Karslılar, Erzurumlulardır.

Kim ülkesine değil de beşli çetelerin kalkınmasına katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım demokratik yollardan. Bunu bekliyorum.

Fındıkta da taban fiyatı açıkladılar o da hikaye. Orda da fiyatı Ferrore belirliyor. İtalyan firması... Düşük fiyat veriyor yoksa almam diyor. Alıcısı yok. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Düzelteceğiz, iyileştireceğiz.

Yakında sandık gelecek göreceksiniz. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız, Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız yetkin insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanlara Türkiye'yi teslim edeceğiz."