Cumhur İttifakı ortağı BBP, hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak

27.05.2026 10:53:00
DHA
Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı'nda hem Kemal Kılıçdaroğlu heyeti ile hem de Özgür Özel heyeti ile bayramlaşacaklarını ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki Gecek Camisi'nde bayram namazı kılıp, hemşehrileri ile bayramlaştı.

Destici, bayramlaşmanın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programlarına ilişkin bir soruları yanıtladı.

"BÜYÜTMEMEK GEREKİR"

BBP olarak işaret ettiği partiler dışında kendileriyle bayramlaşmak isteyen tüm partilerle bayramlaştıklarını ifade eden Destici, şunları söyledi:

“PKK'nın siyasi partisi ve onun etrafında, kümelenen işte TİP gibi, EMEP gibi işte birkaç siyasi parti dışında bizimle bayramlaşmak isteyen partilerin hemen hemen tamamıyla bayramlaşıyoruz. Çünkü bayram kardeşliktir, barıştır, affetmektir, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmaktır. Biz de inşallah, bayramlaşacağız. Arkadaşlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret edecekler diğer siyasi partilerimizi başta AK Parti olmak üzere, ziyaret edecekleri gibi onları da misafir olarak kabul edeceğiz.

Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Meclis’te bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel birkaç arkadaşımız da orayı da ziyaret edecektir. Netice de bu hadiseyi daha da büyütmemek gerekir, bu bayramdır. Davet olan her yere biraz önce söylediğim gibi yeter ki terörü desteklemesin, hain olmasın herkesle bayramlaştık ve bayramlaşmaya devam edeceğiz.”

Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri AKP ve MHP ise yalnızca CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu heyeti ile bayramlaşacaklarını açıklamıştı. CHP lideri Özgür Özel'in heyeti ise TBMM'de bayramlaşmaları kabul edecek.

CHP lideri Özel, butlan kararı sonrası yaşananları ve gelecek döneme ilişkin düşüncelerini anlattı: ‘Delegeden kaçanın nasıl iktidar hedefi olur?’ Yargının çok eleştirilen “butlan” kararının ardından “halkla bütünleşme” girişimi başlatan CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, iktidar yargısının verdiği kararla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Erdoğan’a karşı rakip olamayacağını söyledi. Partinin hızla kurultaya götürülmemesi durumunda iktidar hedefinden vazgeçilme riski yaşayacağını anlatan Özel, “Delegeden kaçanın, seçimden kaçanın nasıl bir iktidar hedefi olur? Bir partiyi kimin yöneteceğine delege değil rakip parti, iktidar karar veriyorsa o partinin yönetimi meşru olamaz. O partinin yönetimi kabul ediyorsa, o parti iktidara rakip olamaz. CHP, kurultay yapsa ve genel başkanını seçse oyumuz yüzde 45’in üzerine çıkacak, bunu görüyorum” dedi. Özel, toplumdan ve sokaktan çok olumlu ve güçlü tepkiler geldiğini belirterek, “Bu halimizle bile AKP’den öndeyiz. Anketler de bunu gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.
Eski CHP'li vekilin iddiaları sonrası... Kilit isim Refik Eryılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 'MİT' çıkışının perde arkasını anlattı: 'İstihbarattan bir bilgi geldiğini söyledi' Eski CHP'li vekil Hüseyin Aygün'ün "İstihbarat istedi, Kılıçdaroğlu milletvekilini uyardı" çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Refik Eryılmaz, parti içinde yaşanan tasfiye ve kriz süreçlerine dair ilk kez konuştu.
'Tarihi çağrı' denilmişti... Bahçeli 'sokak eylemlerinden' korktu, CHP'ye kongre için tarih verdi: 'Kılıçdaroğlu genel başkandır' çıkışı CHP’deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı kabul edildi. Kılıçdaroğlu genel başkandır" iddiasında bulundu. CHP'ye kongre tarihi öneren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’e “uzlaşı” çağrısı yaptı. Bahçeli, yaşananların sokak eylemlerine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.