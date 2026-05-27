Cumhur İttifakı ortağı BBP, hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki Gecek Camisi'nde bayram namazı kılıp, hemşehrileri ile bayramlaştı.

Destici, bayramlaşmanın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek siyasi partiler arası bayramlaşma programlarına ilişkin bir soruları yanıtladı.

"BÜYÜTMEMEK GEREKİR"

BBP olarak işaret ettiği partiler dışında kendileriyle bayramlaşmak isteyen tüm partilerle bayramlaştıklarını ifade eden Destici, şunları söyledi:

“PKK'nın siyasi partisi ve onun etrafında, kümelenen işte TİP gibi, EMEP gibi işte birkaç siyasi parti dışında bizimle bayramlaşmak isteyen partilerin hemen hemen tamamıyla bayramlaşıyoruz. Çünkü bayram kardeşliktir, barıştır, affetmektir, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmaktır. Biz de inşallah, bayramlaşacağız. Arkadaşlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret edecekler diğer siyasi partilerimizi başta AK Parti olmak üzere, ziyaret edecekleri gibi onları da misafir olarak kabul edeceğiz.

Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu butlan kararından önceki yönetimi de farklı bir noktada, Meclis’te bir bayramlaşma programı gerçekleştiriyorlar. Daha önceden verilmiş bir söz olduğu için arkadaşlarımız kuvvetle muhtemel birkaç arkadaşımız da orayı da ziyaret edecektir. Netice de bu hadiseyi daha da büyütmemek gerekir, bu bayramdır. Davet olan her yere biraz önce söylediğim gibi yeter ki terörü desteklemesin, hain olmasın herkesle bayramlaştık ve bayramlaşmaya devam edeceğiz.”

Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri AKP ve MHP ise yalnızca CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu heyeti ile bayramlaşacaklarını açıklamıştı. CHP lideri Özgür Özel'in heyeti ise TBMM'de bayramlaşmaları kabul edecek.