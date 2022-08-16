Kemal Kılıçdaroğlu: 'Demokrasi ile taçlandıracağız...'

16 Ağustos 2022 Salı, 21:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'ib Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu.

''Utanma duygusu insan onurunu korumayı zorunlu kılar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Utanma duygusunu devleti yönetenlerin içselleştirmesi gerekir'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

''Biz bu toplantılarda barıştan, birlikten, kucaklaşmadan söz ederiz. Bu söylemlerimizin altını hep birlikte durdurmak zorundayız. Hünkar'a göre yüreğimiz büyük bir şehre benzer. Yüce Allah kainatta neyi yarattıysa kalbimizde bulunmaktadır der. Bugün insanlığın düşünsel zenginliği ilimin eseridir. Sevgili Peygamberimiz ilimle geçen bir gece ibadetle geçen bin geceden daha hayırlıdır der. Hünkar'a göre kalbimizin ikinci muhafızı cömertliktir. Unutmayalım utanma duygusu bireysel ve toplumsal ahlakımızın temel kaynağıdır. Utanma duygusu insan onurunu korumayı zorunlu kılar. Utanma duygusunu devleti yönetenlerin içselleştirmesi gerekir.

Yönetenler fazla mal edinme duygusunu yok etmelidir. Ya korktuğunuz için susarsınız ya da korktuğunuz için itiraz edersiniz. Her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur.

"DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Geçtiğimiz yılki konuşmamda ifade ettiğimiz üzere ihtiyacımız olan Hünkar'ın aslan ve ceylanı buluşturan kardeşlik duygusudur. Aslan ve ceylanın bir arada yaşayacağı bir ülkeyi birlikte kurmalıyız.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız. Bu duygularla Anadolu ile Trakya'yı bize yurt yapan bütün erenlerimizin, velilerimiz, mürşitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyorum."