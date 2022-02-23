Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşeceğiz' demişti: '28 Şubat'ta 28 türbanlı ile buluşacak' iddiasına yalanlama
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat’ın yıldönümünde 28 başörtülü kadın ile bir araya geleceği öne sürüldü. Söz konusu iddia hakkında Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Gündemde böyle bir şey yok" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat Pazartesi günü 28 başörtülü kadınla bir araya geleceği iddia edildi. İddiaya göre buluşma İstanbul’da yapılacak.
Medyascope’tan Sema Kızılarslan’ın haberine göre, CHP’li yetkililerin söz konusu buluşma planını doğruladığı ancak saat ve şehir bilgisi vermeyeceklerini söylediği öne sürüldü. Öte yandan, görüşmenin basına kapalı olacağı iddia edildi.
İddia hakkında Cumhuriyet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Böyle bir konu gündeme gelmedi. Bu buluşma iddiasını şu an sizden duyuyorum" dedi.
"HELALLEŞECEĞİZ" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçılar’ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” demişti.
ALTI MUHALEFET LİDERİ MUTABAKAT METNİNİ 28 ŞUBAT’TA AÇIKLAYACAK
Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat Pazartesi günü ise Ankara’daki Bilkent Otel’de İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini açıklayacak. Ortak açıklama saat 13.30’da başlayacak.
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