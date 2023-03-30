Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Necdet Sezer bir araya gelecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin, Sezer'in evinde yapılacağı kaydedildi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00’da eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşme gerçekleştirecek.
Kılıçdaroğlu'nun, Sezer’in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evine konuk olacağı aktarıldı.
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