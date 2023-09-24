Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da kadınlarla bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan kadınlarla buluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 21:20
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da kadınlarla bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli’de Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.


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Kemal Kılıçdaroğlu Sultanbeyli

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