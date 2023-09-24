Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da... 'Değişimciler'in adayı da oradaydı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'sürpriz' ziyaret yaparak İstanbul'a geldi. Çeşitli temaslarda bulunacak CHP liderinin görüşmelerin ardından akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’na gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nu burada çok sayıda il, ilçe yöneticisi ve partili karşıladı.
Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gidenler arasında bir isim ise dikkat çekti. ‘Değişimcilerin adayı’ olduğu öne sürülen İstanbul il Başkanı adayı Özgür Çelik de Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında yer aldı.
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyaretinde birkaç temasta bulunacağı ve akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrılacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri basına kapalı şekilde yapılacak
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yapacağı temasların ardından işaret edeceği adayın ise pazartesi ya da salı İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.
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