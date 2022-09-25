Bahçeli 'afiş provokasyonunu' savundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

25 Eylül 2022 Pazar, 17:24

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" adlı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum'da konuştu.

Bahçeli, buradaki konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu; AKP Elazığ İl Başkanı'nın billboardlara astırdığı afişler üzerinden hedef aldı, afiş provokasyonunu savundu.

"TÜRKİYE’YE MEYDAN OKUMA KÜSTAHLIĞI"

"Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi" diyen Bahçeli, "Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır" diye konuştu.

MHP lideri, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Senin madalya takacağın, PKK'ya müzakere teklifi olarak görülmeyecek midir? Eğer kalbi kırık birisi varsa onlar şehit analarıdır. Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsunuz? Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır. Zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır. Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın emellerine sarılmıştır. Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldı mı?"

"ERZURUM’DA DENİZ YOK DİYORLAR AMA..."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

''Yurdumun her insanını muhabbetle kucaklıyorum. Erzurum’da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim. Niyaz ederim ki Allah sizi kötü niyetten ilelebet korusun. Çizilecek sınırlarımız yok, milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler ve haşhaşiler boşuna heveslenmesin, susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik. Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını arayadursun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır. Cesur ve yürekli haykırışınızın yeri ve göğü sallamasını bekliyorum. İster Bıden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refaketlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"Kılıçdaroğlu 2 Ağustos’ta Erzurum’a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, ‘Selahattin Demirtaş’ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti. Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelerek Nutuk'tan bahsetmesine gerek yoktur. Bir teröristin bir casusun göğsünde şeref madalyası taşıyacağını düşünen Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildir."

"BU YETKİYİ NEREDEN ALIYORSUNUZ?"

"Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, mahkeme misiniz, hakim misiniz? Terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız. Demirtaş terörist değil mi, bölücü değil mi, hain değil mi, 37 kişinin katili değil mi? Osman Kavala casus değil mi?''

AFİŞ PROVOKASYONUNU SAVUNDU

"Geçtiğimiz günlerde Elazığ’a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu’na ders verdi. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP’li vekilin ve Kılıçdaroğlu’nun dış politika baş danışmanının ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım ediyor’ sözü gözler önüne serildi. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş’a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, ‘barışacağız’ demesi, Türkiye’ye meydan okuma küstahlığıdır. Senin madalya takacağın, PKK'ya müzakere teklifi olarak görülmeyecek midir? Eğer kalbi kırık birisi varsa onlar şehit analarıdır. Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsunuz? Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır. Zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır.

"GİZLİ AJANDA VAR MI?"

"Kılıçdaroğlu, PKK'nın emellerine sarılmıştır. Bir defa da olsa dürüstçe olsa itiraf etsin. İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı?''

"TÜRKİYE’DE ROBOSKİ DİYE BİR YER YOKTUR"

"Kılıçdaroğlu burada esti gürledi, daha sonra Şırnak Uludere’ye giderek nifak yaydı. Helalleşme maskesi altında mesaj vermek aymazlıktır. Türkiye’de Roboski diye bir yer yoktur. Erzurum’da başka, Uludere’de başkadır.

6’lı masanın altı yılan, çıyan kaynamakta, Türk düşmanları zehir kaynatmaktadır. Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır. Mavi Vatan'daki varlığımıza karşı çıkan bunlardır. 1915 olayın iç yüzünü saptırmak tarih suçudur. Zillet İttifakı bunlara da tepkisizdir. Kendileri kimdir ki adayları ne olacaktır."

"BİZ MİLLETİN RUH KÖKÜ OLAN CUMHUR İTTİFAKI’YIZ"

"Bekamız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Türkiye’nin güvenliği her şeyin önünde ve üstündedir. Ülkemizin geleceğini teslimiyetçiler belirleyemez. Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı’yız. Enflasyon varsa bugün yarın düşer, ancak vatan elden giderse bu ağır sonuç nasıl telafi edilecektir."

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR KURŞUN GİBİ AĞIR OLACAK"

"Önümüzdeki yıllar kurşun gibi ağır olacaktır. Ülkemizin güvenliğini emperyalizmin kuklaları teslim alamaz. Bilmeyen varsa söyleyin, biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı'yız. Türkiye'ye sahip çıkacağız."