Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kolları başkanlarının önerilerini dinledi: Fermuar sistemi uygulansın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin kadın kolları il başkanlarıyla bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve partiye yönelik eleştirilerini dinledi. Başkanların Kılıçdaroğlu’na “milletvekili listelerinde fermuar yöntemi uygulanması” ve “kadın kolları başkanlarına kurultay delegeliği verilmesi” gibi isteklerini ilettiği, Kılıçdaroğlu’nun da bu önerilere olumlu karşılık verdiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin kadın kolları il başkanlarıyla bir araya gelerek partiye yönelik önerileri dinledi.
Edinilen bilgiye göre kadın kolları il başkanları Kılıçdaroğlu’nu hem geride kalan genel seçimler hem de gelecek yerel seçimler hakkında bilgilendirdi. Başkanlar toplantıda illerindeki son durumu anlattı ve Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlerde kazanılabileceğini düşündükleri ilçelerde neler yapılabileceğini söyledi. Ayrıca başkanların Kılıçdaroğlu’na partiden yeni döneme ilişkin beklentilerini de ilettiği belirtildi. Buna göre yeni dönemde kadın kolları da parti içinde daha fazla sorumluluk ve söz hakkı bekliyor.
Partinin 1979 öncesindeki tüzüğünü anımsatan başkanlar, “Kadın kollarının o zaman daha fazla yetkisi ve kendi bütçesi vardı. Bu yeniden olursa bir eşitlikten, yenilikten söz edebiliriz” diyor. Kadın kolları il başkanlarının kurultay delegesi olması gerektiğini de söyleyen başkanlar, “Genel başkan da bu önerimize olumlu baktığını söyledi” bilgisini paylaştı. Başkanların ayrıca seçimlerden önce söz verilen “Adaylar belirlenirken eşit temsil imkânı sağlanmalı. Ayrıca bir kadın bir erkek adayın olduğu fermuar sistemi uygulanmalı” gibi taleplerin yeniden gündeme getirildiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’nun da buna karşı tüzük değişikliğini işaret ettiği kaydedildi. Bu kapsamda kurultaydan önce bir tüzük kurultayı da olabileceği söylenirken Kılıçdaroğlu’nun “Bu önerinizi tüzük değişikliği sırasında getiririz. Siz de bu değişikliğin oylamada kabul edilmesi için çalışın” dediği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- TFF'den Beşiktaş'a yanıt!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!
- Yanardağ’dan kendisini icraya veren Sezen Aksu'ya tepki!