Kemal Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:35

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 23:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Konya Akşehir’de Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından “Duygulanmamak mümkün değil” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ziyaretinin de yer aldığı videoda, şunları söyledi: