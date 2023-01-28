Kemal Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı Konya ziyareti ve katıldığı Büyük Yörük Türkmen Buluşması görüntülerini, sosyal medya hesabında; “Duygulanmamak mümkün değil” notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:35
Kemal Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Konya Akşehir’de Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından “Duygulanmamak mümkün değil” notuyla paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ziyaretinin de yer aldığı videoda, şunları söyledi:

  • Baba ocağındayım. Akşehir’e üçüncü gelişim. Buraya gelip, duygulanmamak mümkün değil. İnsanın kendi köklerini görmesi, onları unutmaması ve o köklere layık bir insan olması kolay bir şey değildir.

Kemal Kılıçdaroğlu konya CHP

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