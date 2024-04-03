Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir diyen ben olduğum için gurur duyuyorum'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:04

Bolu’da yeniden belediye başkanı seçilen Tanju Özcan, “Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. İlk gece, ‘Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır’ diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

“DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN PARTİDEN ATILMIŞTIK”

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Özcan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde başarılı oldu. Doğruları söylediğimiz için partiden atılmıştık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara’ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım.

İlk gece, ‘Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır’ diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Genel merkezde bir değişim gerçekleşti, ekip gençleşti. Kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, ki 6 okun içinde milliyetçilik en büyük oktur. Bunları anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun, bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun, bunun desteğine de ihtiyaç yok. Kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim, insanlar bize oy veriyor. Kent uzlaşısı vardı. Afyonkarahisar’da gerçekleşen bunun sonucu. Kastamonu’da, Kırşehir’de, Adıyaman’da gerçekleşen kent uzlaşısının bir sonucu” dedi.

“SIĞINMACILARI SOPAYLA GÖNDERECEK DEĞİLİZ”

Sığınmacılara yönelik ek tedbirler alacağını açıklayan Özcan, “Yardımları kesmek, iş yeri ruhsatlarını iptal etmek, tabelaları kaldırmak; bunlar, bir mesajdı. Yetmedi sularına 10 kat zam yaptık. Nikah ücretlerini 100 bin TL’ye çıkarttık. Bunların da hepsi mesajdı. Zabıta marifetiyle sopayla döverek onları Bolu’dan gönderecek değiliz. Sonuçta hukuk devletiyiz ama onları Bolu’dan gitmeye zorlayacak ek önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bolu’daki muhalefeti de yanımda görmek istiyorum. ‘Belediye başkanı doğru yapıyor, biz de arkasındayız’ demelerini bekliyorum. Onlar da bunu söylerse, Türkiye’de hükümete güvenen, partilerin sözcülerinin de destek verdiklerini görürlerse, onlar daha fazla Bolu’da kalmazlar. Onlardan yüz buluyorlar. Onlar da artık yüz vermeyi bırakırlarsa, geri kalanlar da gidecek” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI SLOGANI AÇIKLAMASI

Özcan, seçim gecesi meydanı dolduran kalabalığın ‘Cumhurbaşkanı Tanju Özcan’ sloganlarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Siyasette neyin, ne olacağına bazen zaman içerisinde karar verilir. Geçen dönem farklı bir belediyecilik anlayışı yaptım. Farklı bir siyasetçi olduğumu tüm Türkiye’ye gösterdim. Bolu gibi bir şehrin belediye başkanını tüm Türkiye hatta dünyada yaşayan Türk vatandaşlarına tanıttım. Artık beni Bolu tanıyor, Türkiye de tanıyor. Bundan sonra atacağım adımlar, bundan sonraki yol haritamı belirleyecek. Evet kolları sıvadım. Ülkem için çalışmaya hazırım. Süreç benim önümü açarsa, doğruları yapmaya devam edersem; Türkiye’de hiçbir görevden kaçınmayacağımı, hiçbir göreve talip olmaktan çekinmeyeceğimi de herkesle paylaşıyorum.

İllaki cumhurbaşkanı olayım diye önümüzdeki 4 yılı kullanmayacağım. Çalışarak değerlendireceğim. İlla şuraya geleceğim diye bir hedefim yok. Bir göreve talip olmam gerekirse, cumhurbaşkanlığı olsun, bakanlık olsun; görevi talep etmekten çekinmem. Bu görevi üstlenmekten imtina etmem. Benim cesaretim var; Köroğlu’nun torunuyum. Halk beni nerede görmek isterse, oraya talep açmaktan çekinen birisi olmayacağım.”