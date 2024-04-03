Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li milletvekiline 'sandık' uyarısı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:58

Güncelleme: 03.04.2024 - 16:06

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, isim vermeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u eleştirdi.

"BU MİLLETVEKİLİNİ UYARIYORUM"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olaylara değinerek, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesini, halkın helal oylarıyla kazanan adayımızı ve partimizi tebrik ediyorum. Kazanılan seçimi mafyavari yöntemlerle gasbetmeye çalışan, bir hakime, 'Ben milletvekiliyim' diyerek, tehditler ve küfürler savuran, hatta darbetmeye kalkan milletvekili, bu ülkedeki yozlaşmanın en acı örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Bu milletvekilini uyarıyorum. Genel Başkanını utandırıyorsun, partini utandırıyorsun, en önemlisi sana oy veren halkı utandırıyorsun. Sandığa saygı duyacaksın. Pınarbaşı dahil, yerel seçimlerde hangi partinin hakkı gasbedilmeye çalışılıyorsa karşısındayız. İradenizi zorbalığa teslim etmeyin."

Pınarbaşı'nda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan yüzde 33,30'luk oranla 5 bin 82 oy alıp seçimi kazanırken, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise yüzde 31,18'lik oranla 4 bin 758 oyla seçimi kaybetti.