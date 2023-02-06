Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan sevindirici haber: 'Gayet iyiyim'
Süper Lig ekibi Hatayspor'un futbolcusu Bertuğ Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler sürüyor.
Teknik heyetten iki ismin yanı sıra futbolculardan Burak Öksüz’ün de enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Onur Ergün’ün iyi olduğuna dair paylaşımının ardından genç futbolcu Bertuğ Yıldırım da sosyal medya hesabından sevindirici gelişmeyi paylaştı.
"GAYET İYİYİM"
Durumunun iyi olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, paylaşımında, “Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
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