Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra ilk defa canlı yayına çıkacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk defa katılacağı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınına çıkacağını duyurdu.
Buna göre CHP lideri, bu akşam saat 20.45'te Sözcü TV'de yayımlanacak olan programda, gazeteci Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in sorularını yanıtlayacak.
Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından ilk kez canlı yayına konuk olacak.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2023 Cuma günü(YARIN) Sözcü TV canlı yayınında Gazeteciler Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey’in sorularını yanıtlayacak.— Eren Erdem (@erenerdemnet) June 8, 2023
Program saati; 20:45
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