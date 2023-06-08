Çarpıcı iddia... 'Kılıçdaroğlu'nun çevresi, İBB adayı olarak Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendiriyor'
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında iplerin kopmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Işık, "Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarının yankıları sürerken, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adını dillendirilmeye başlandığını iddia etti.
"SANA SÖZ BELEDİYELERİ DE KAYBEDECEĞİZ!"
Işık, söz konusu iddiayı Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!"
Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!— Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 8, 2023
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