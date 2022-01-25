Kemal Kılıçdaroğlu 'Sözüm söz' deyip duyurdu

25 Ocak 2022 Salı, 14:19

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak’ta gideceklerini duyurdukları Diyarbakır ziyaretini hava koşulları nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin; Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin; Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 25, 2022

Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin Diyarbakır mitingi sorulması üzerine şunları söylemişti:

"Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım."