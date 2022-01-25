Kemal Kılıçdaroğlu 'Sözüm söz' deyip duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini ertelediklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 14:19
Kemal Kılıçdaroğlu 'Sözüm söz' deyip duyurdu
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak’ta gideceklerini duyurdukları Diyarbakır ziyaretini hava koşulları nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin; Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin Diyarbakır mitingi sorulması üzerine şunları söylemişti:

"Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım."


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