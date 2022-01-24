Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret: "Türkiye yönetilemiyor"

24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:50

Kılıçdaroğlu ve Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Babacan, parlamenter sisteme geçişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamlardan seçimlere kadar birçok konunun konuşulduğunu ifade eden liderler, “Türkiye yönetilemiyor” dedi.

Babacan, “Sadece Merkez Bankası’nın değil ülkenin doğalgaz rezervleri de tüketilmiş” dedi. Babacan şunları kaydetti:

BABACAN: ÜLKEYİ YÖNETENLERİN ÇÖZÜM ÜRETME KAPASİTESİ KALMADI

“Ülkeyi yönetenlerin bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme kapasitesi kalmadı. Böyle bir dönemde bu güçlü, ülkenin potansiyelini açığa çıkaracak büyük bir değişime ihtiyaç var. Kılıçdaroğlu ile beraber Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e ilişkin birlik başlattığımızı ilan etmiştik. 6 partinin masasında yer alan ve 6 partinin üzerinde çalıştığı bir çalışma haline geldi. Türkiye’nin siyaset tarihinde önemli bir noktadır bu. Bundan sonraki süreçte de bunun uygulanmasıyla ilgili konularda da çalışacağız. İlk seçimle parlamenter sisteme geçiş arasındaki yol haritasının nasıl çalışacağına ilişkin çalışma başlatacağız.”

"YENİ BİR UFUK AÇMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Verimli ve güzel görüşme gerçekleştirdik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dolayısıyla 6 siyasi partinin bir araya gelip yeni bir yol haritası açması son derece değerli. Siyaset tarihimiz açısından da değerli bir çalışma. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye’ye yeni bir ufuk açma konusunda kararlıyız. Geçiş süreciyle ilgili de sayın genel başkanımın bir önerisi oldu. Neler yapmalıyız, neler olmalı bunu konuştuk. Bu sorumluluğun gereğini yapacağız. Ekonomiyi de diğer konuları da konuştuk. Elektrik, doğalgaz fiyatlarını konuştuk. Üretimin durması Türkiye’nin yönetilmediğini gösteriyor. Sorunların çözülme iradesi yok ortada.”

İNCE’NİN İDDİASINA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Rifat Hisarcıklıoğlu’nu göstereceği yönündeki iddiaya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “İnce’nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Kaynağını bilmiyorum. Yorum yapma şansım da yok böyle bir olay da yok” ifadelerini kullandı.

3.İTTİFAK KONUSU

Kılıçdaroğlu, ittifak konusuna ilişkin, "3'lü İttifak olabilir neden olmasın. Olursa açıklarız. 4'lü İttifak da olabilir. Biz de yapabiliriz diğer partiler de yapabilir. Önemli olan anlaşmak. İttifak kurulmak isteniyorsa kurulur biz de ona saygı duyarız" dedi.

Babacan ise, "Arıyorlar tehdit ediyorlar, ceza kesiyorlar. Sorunların konuşmanın yasak olduğu eleştirenler ceza yediği bir ülke hiçbir sorununu çözemez. 3'lü ittifak her siyasi partinin hür kararıdır. Demokrasinin kararıdır. Bizim böyle bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.