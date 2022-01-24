Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi kararlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Beceriksizler!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:01
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
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İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış dün azaltıldı. Ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir tepki geldi.

"BECERİKSİZLER!"

Gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanması ve sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısıyla ilgili hedef gösterilmesine göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!"


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