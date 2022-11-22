Kemal Kılıçdaroğlu: Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan...

22 Kasım 2022 Salı, 22:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’de, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı görüntüyü, sosyal medya hesabında paylaştı.

Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan... pic.twitter.com/yMjEDaqFHt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 22, 2022

Mesajında, “Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan” açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"TAZE PARA HAZIR, TÜRKİYE’Yİ BU BELADAN SONUNA KADAR KURTARACAĞIZ"