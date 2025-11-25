Kemal Kılıçdaroğlu tepkilere TGRT'den yanıt verdi: 'İddianameler ortada, ne deseydim?'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamasıyla, partili belediye başkanlarını hedef alan soruşturma ve operasyonlardaki suçlamalara dikkat çekip "CHP arınmalı" çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, büyük yankı uyandıran videosuyla ilgili olarak AKP'ye yakın TGRT Haber'e konuştu. "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. 'Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok' mu demeliydim?" diyerek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Devletin işleyişini, iç yapısını çok iyi bilen birisiyim. Binlerce memura amirlik yaptım, büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman şaibeye, yolsuzluğa bulaşmadı. 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım, çoluğumu çocuğumu da bu işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor. CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?"

Kılıçdaroğlu, sözlerini "Bundan niye rahatsız oldular anlamadım. Asıl olan partimizdir, geleneğimizdir, misyonumuzdur. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek parti değildir. CHP yolsuzluklarla anılamaz" diye sürdürdü.

'BÜYÜK RESİM' DEDİ, CHP'Yİ 'SÜREÇ'E ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı sürece CHP'nin dahil olması gerektiği çağrısını da tekrarlayarak şunları söyledi:

"Türkiye Suriye’yi başka egemen güçlere bırakamaz. Konuşmamda altını çizdiğim konu, devletimizin Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığı bertaraf edilmesi gereken tehlike İsrail ve ABD tehlikesidir. Büyük resmi görmek gerekir. Yürütülen proje devlet projesidir. Ayrılamaz parçamız ve kardeşimiz olan Kürtlerin İsrail ve ABD’nin Orta Doğu’da bize karşı kullanabileceği unsurlar olmadığını, onların bizim kardeşimiz olduğunun altını çizdim. CHP’nin kurucu iradeyi üzerinde taşıyan parti olarak devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından öncü – istikamet çizici olması gerekir. Odaklanılması gereken asıl konu budur. Komisyon bu büyük fotoğrafın alt başlığıdır. Benim ve toplumun CHP’den beklentisi bu sorunun çözümünde siyaset üretmesidir."