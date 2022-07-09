Kulisler hareketlendi: 'AKP 27 il başkanı ve yönetimini değiştirecek' iddiası

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:48

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kulat, AKP'nin bayramdan sonra 27 il başkanını değiştireceğini ifade etti.

Kulat, "İki şeyi aynı anda görmek lazım. Teşkilatlarda sıkıntı olduğu görünüyor. Burada teşkilatlarda değişiklik yaparak vatandaşların güvenini yeniden kazanabilir miyiz diye düşünülüyor. Burada suçlu arama adına en çok şikayeti il ve ilçe teşkilatlarından ve belediyelerde buluyorlardı. Dolayısıyla şu anda belediyelerin çoğu AKP'de olmadığı için belediyelerle ilgili şikayetler biraz ikinci plana düşmüş durumda. İl ve ilçe teşkilatlarıyla ilgili şikayetler de ikinci üçüncü plana düşmüş durumda. Çünkü vatandaş il ve ilçe teşkilatlarıyla sorunlarının çözülemeyeceğini görüyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KOPUŞ YAŞANDI"

Öte yandan Kulat, AKP'li yurttaşların genel merkezi ve partinin genel başkanını suçlama durumuna geldiğini söyledi.

Kulat, şöyle devam etti:

"AKP'li vatandaş artık genel merkezi ve partinin liderini suçlama durumuna geldi. Böyle bir durumda il ve ilçe teşkilatlarını değiştirerek bunu nasıl çözersiniz bilinmez. Az da olsa bir heyecan gelebilir belki ama bakanları değiştirseniz bile ne kadar etkisi olabilir? Bu değişikliklerin mevcut aşağı doğru inişi durdurabilecek ve seçmen kazandırabilmesi zor görünüyor. Büyük bir kopuş yaşandı. AKP'nin otobüsünden inip dolmuş durağında beklemiyorlar artık insanlar. İnsanlar başka dolmuşa bindiler ve yeni rozet takarak başka yöne gidiyorlar. Seçmenin yeni kartvizit bulduğu yerden taşıyıp geri getirmek kolay değil bu saatten sonra. Erdoğan muhtemel ki farklı argümanlarla bu süreci deneyecek ve üzerinde çalışıyorlar. Ama bu aşağı inişi durdurmak için sağlıklı zemim yok"