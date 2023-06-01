Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yargı kıskacı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 03:00

CHP’de seçim sonrası kurultay gündemi tartışılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı öne çıktı. Ancak iki liderin önünde de yargı açısından bazı engeller bulunuyor.

Parti içinde bazı isimlerin İmamoğlu ile devam etmek istedikleri belirtiliyor. Bu grubun önüne İmamoğlu’nun alabileceği siyasi yasak cezası çıkarılıyor. Ancak İmamoğlu’nu destekleyen kanat, “siyasi yasak alınmasının İmamoğlu’nun alacağı halk desteği karşısında anlamsızlaşacağını” savunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise partideki bir kısım MYK üyeleri ve il başkanları tarafından desteklendiği biliniyor. CHP’de grup başkanı olması beklenen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na açıktan desteğini dile getiriyor. Dün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bundan sonra da partide dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun devam etmesi halinde milletvekili olmaması sorunu ortaya çıkıyor. Dokunulmazlığı kalkacak olan Kılıçdaroğlu’nun 28'i Meclis'te olmak üzere yaklaşık 40 dosyası bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler de buna karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener’i örnek gösteriyor.

Akşener’in milletvekili olmadan yıllardır genel başkanlık yaptığını söyleyen CHP kaynakları, “Bir sıkıntıyla karşılaşacağını düşünmüyoruz. Ayrıca Meclis’in ne kadar işlevsizleştirildiği biliniyor. Bu süreçte Meclis’te olmaması, dokunulmazlığı olmaması bir şeyi değiştirmez” yorumunu yapıyor.