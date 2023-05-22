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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vatanını seven sandığa gelsin

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimine 6 gün kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu videoda "Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:00
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!" ifadeleriyle paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak?

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."


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