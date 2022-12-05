Kemal Kılıçdaroğlu, vizyon belgesini açıkladı: Acı reçete yoksula kesilmeyecek

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün açıkladığı vizyon belgesinin önemini “krizden çıkış reçetesi” olarak sunarken, belgenin satır aralarında “Türkiye’nin ekonomik krizden 6 ayda nasıl çıkacağı” tespitleri yapılıyor.

“Acı reçetenin her krizde yoksullara kesildiğinin, CHP iktidarında bunun olmayacağının” altı çizilirken, belge 6’lı masayla da “uyumlu”, CHP yönetimi ayrıca söz konusu belgeyi başta yurttaşlar olmak üzere, iş çevreleri ve meslek örgütleriyle paylaşmak için de sahaya inecek.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak vizyon belgesini kamuoyu ile paylaştı. İktidar olmaları halinde ülkeyi liyakatli kadrolarla yöneteceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Net anlaşılsın istiyorum: Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı bir sistem yönetecek” vurgusunu yaptı. Konuşmasında açıkladığı belgenin 6’lı masayla uyumlu olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ülke söz konusu olunca, ideolojik farklılıklar teferruattır dememiz, bu masanın en büyük gücüdür. Zorbalığa direnen, her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz. Türkiye’de gerçek bir demokrasi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır. Açık ve net söylüyorum: Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İlk adım halkımıza nefes aldırmak, sonra kalıcı refahı sağlayacağız” vaadinde bulundu.

"HER KESİM KORUNUYOR"

Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı vizyon belgesinin satır aralarını sordu. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesiyle, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’deki ekonomik krizi 6 ayda nasıl çözeceğini anlattığına vurgu yaptı. Toplantıda “ülkeyi krizden çıkaracak yapısal reformların gösterildiğine” dikkat çeken kurmaylar, “Ancak Türkiye’de krizlerden çıkılırken birileri hep bedel ödüyor. Acı reçeteyi her krizde yoksullara kesiyorlar. Bu sefer bunun olmayacağının kararlılığını gösterdik. Yoksul kesimler için bir pozitif ayrımcılık olacağı da anlattık” ifadelerini kullandı. Bunun yanında, açıklanan vizyonun her kesimi koruyan bir vizyon olduğunu vurgulayan parti kurmayları, “Paris İklim Anlaşması’nı güç bela imzalayan ama sıfır karbon gibi hedefler noktasında atmaları gereken adımları atmayan bir iktidar var. O yüzden tüm sanayiciler Avrupa’nın bu konudaki sınırlarının oluşturacağı rekabet tehdidiyle karşı karşıya. Buna karşılık, partinin ortaya koyduğu yol haritasında sanayiciyi, iş insanını koruyacak bir vizyon var. Temiz enerji için somut öneriler ve üreticiyi koruyan bir anlayış var” değerlendirmesini yaptı.

Yurttaşlara da çağrı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Doğrul milletim. Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar. Ayağa kalkın çocuklar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Söz veriyorum Atatürk’ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Ey dünya, Türkiye senin ucuz işgücü alanın olmayacak, Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz!”

"BELGE 6’LI MASAYLA UYUMLU"

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı vizyon belgesinin 6’lı masayla uyumu için de CHP’li kurmaylar, “Bu vizyon belgesi hazırlanırken, 6’lı masanın bileşenlerine de yaptığımız hazırlıklar gösterildi. Onlar da her şeyden haberdardı. Zihniyet açısından da örtüşmeyen bir konu yok. O yüzden 6’lı masaya kolayca uyum sağlayabilecek bir metin hazırlandı. Masa ortak bir hükümet programı için çalışmaya devam ediyor” bilgisini paylaştı.

VİZYON SAHAYA YAYILACAK

CHP’nin bundan sonraki süreçte belge kapsamında yapacağı çalışmalar da belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre partinin ekonomi kurmayları, bu vizyon belgesini başta İstanbul olmak üzere iş insanlarına, onların örgütlerine anlatacak. Özellikle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş insanlarıyla görüşülecek. Partinin ekonomi masası; sanayi, ticaret, esnaf odaları başta olmak üzere meslek örgütleri ve sendikalarla bu vizyonu paylaşacak. CHP grubu, önce kendi içinde vizyon belgesini yurttaşlara nasıl anlatacağını ve iletişim sürecini nasıl yürüteceğini kararlaştırmak için bir araya gelecek. Sonrasında milletvekilleri, görevlendirildikleri illerde temas edebildikleri herkesle bu vizyonu sahaya yayarak anlatacak.

SELVİ KILIÇDAROĞLU COVID’E YAKALANDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Covid - 19 testi pozitif çıktı. CHP’nin önceki günkü vizyon belgesi toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu’nun basına gözü kapalı yansıyan fotoğrafı tartışılmıştı. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, “Genel Başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Salonda bir anlık Selvi Hanım’ın gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş ve ana gündem maddesi haline getirmiştir. Bu son derece utanç verici. Selvi Hanım sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmış olmak çok utanç verici ama kendisinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Buradan Selvi Hanım’a ve Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan da “Serumla katıldığı programda ortaya çıkan tek kareyle infaz edenler için gerçekler...” ifadelerini kullandı.