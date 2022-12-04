CHP lideri Kılıçdaroğlu gönderme yapmıştı: Nureddin Nebati'den 'Türkiye yüzyılı' savunması

04 Aralık 2022 Pazar, 16:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. CHP’nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye göndermede bulunmuştu.

“‘EPİSTEMOLOJİK KOPUŞLAR’ ONLARIN OLSUN”

Kılıçdaroğlu, “Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi’nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. ‘Epistemolojik kopuşlar’ onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye'nin hak ettiği standartlar da budur!” ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AKP'nin 'Türkiye yüzyılı'nı savundu. Nebati, "Doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."