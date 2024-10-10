Kemal Kılıçdaroğlu yanıtladı: Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 21:37

Güncelleme: 10.10.2024 - 21:42

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan çirkin iddiaların kendisinin ofisinden çıktığına dair söylentilerin üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Hayır. Bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Ben hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim ve asla dillendirmedim. Bu konuda çok duyarlıyım. Bu tür olaylar söylendiği andan itibaren derhal dava açılması lazım.

Bir arkadaşımız RT yapmış. Çıkma diye bir şey yok. Böyle bir iftirayı atan kişi olsa zaten mümkün değil bir arada olma şansı" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN SOYLU BUNLARI DİLE GETİRDİ"

Konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu iddialara yönelik şunları söyledi:

"Süleyman Soylu bunları dile getirdi. Ben de siyasetçiyim, eleştirilebiliriz ama iftira veya hakaret olduğu zaman hemen avukat arkadaşıma ‘dava aç’ derim. Süleyman Soylu gibi bir adam bunu dillendiriyorsa… ‘Bunu yapıyorsan ve bildiklerini açıklamıyorsan sen şeref yoksunusun’ demek lazım."

Kılıçdaroğlu ayrıca Gülşah Durbay hakkında, "Belediye başkanı benim evladım, CHP Gençlik Kolları’ndan gelme. Bu tür iftiralar doğru değil. Zamanında müdahale edilseydi ve dava açılsaydı bunlar olmazdı. İftira kadar kötü bir şey yoktur. Ben tweet attım, evladımız olduğunu söyledim, Acısını paylaştığımızı ifade ettim" şeklinde konuştu.

ADAY OLACAK MI?

"Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, ortaya yeni adaylar çıkacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Birini işaret edecek misiniz?" sorusuna ise, "Partinin yetkilisi organı varsa, o karara bakmak gerekecektir" yanıtını verdi.