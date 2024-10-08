Kılıçdaroğlu parti yönetimine seslendi: ‘Beyler, kendinize gelin…’

Yayınlanma: 08.10.2024 - 21:14

Güncelleme: 08.10.2024 - 21:14

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak parti yönetimine seslendi.

“Beyler, kendinize gelin…” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun.

Beyler, kendinize gelin…

Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin!

Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin!

Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin!

Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım.

Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım.

Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.

Benim yakın çevrem! bilir ki,

Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm.

Allah'tan acil şifasını diliyorum.

Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum.

Kadınlarımızı koruyacağız,

Evlatlarımıza siper olacağız,

Gençlerimize sahip çıkacağız,

Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve

Vatanın her karış toprağını savunacağız.

Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi;

"Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa

"Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz."