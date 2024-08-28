Kemal Kılıçdaroğlu'na 'siyasi yasak' istemi: Erdoğan'ı işaret etti!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 21:49

Güncelleme: 28.08.2024 - 21:52

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP milletvekillerinin şikayetiyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu'na 'suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildi.

İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 kapsamında 'siyasi yasak' istendi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu’nun Şubat 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle başlayan dava Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkınca işleme konuldu.

Suçlamaların bazıları şu şekilde yer aldı:

Kılıçdaroğlu'nun Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında söylediği ifadeler delil olarak kullanıldı.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun, “FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım" demesine rağmen açıklamadığı belirtilen şikayette Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlisinin suçu bildirmemesi nedeniyle suçluyu kayırma ve suç delillerini karartma suçunu işlediği öne sürüldü.

Öte yandan MHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’nun iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı veren YSK üyesi hakimlere yönelik 23 defa “çete" ifadesi kullandığını da bu nedenle de cezalandırılması gerektiğini aktardı.

MHP’lilerin bir diğer şikayeti ise 25 Temmuz 2017’de Kılıçdaroğlu’nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma oldu.

Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında, “15 Temmuz darbe girişiminin nasıl karşısındaysak, menfaatleri için OHAL'i kullanıp, 20 Temmuz sivil darbesini yapanların da karşısındayız. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, Türkiye parti devletine döndü. Haklıdan değil, güçlüden yana olan bu düzenin sürmesine izin vermeyeceğiz…” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: YARGI ERDOĞAN'IN KONTROLÜNDE

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, Benim konuşmalarımın kimi rahatsız ettiği daha iyi ortaya koyuyor. Yargı Erdoğan’ın kontrolünde, benim değil. Yargı bağımsız değil dolayısıyla saraydan aldıkları talimata göre yargı harekete geçer."