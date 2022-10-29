Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl mesajı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 22:27

Türkiye Cumhuriyeti, 99 yaşında…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını; “Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Doğum günün kutlu olsun Türkiye” açıklaması ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Doğum günün kutlu olsun Türkiye???? https://t.co/uuhUSfRVB5 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 29, 2022

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN TÜRKİYE"

Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu mesajı vermişti: