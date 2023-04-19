Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'araç' vaadi: 'Aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahibinden.com'da araç ilanlarına reklam verdi.
"15 MAYIS İNDİRİM GÜNLERİ"
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu geçen günlerde 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e de 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı vermişti.
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Akşener ilk kez konuştu
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- CHP'nin Ataşehir'deki temsilciliğine silahlı saldırı