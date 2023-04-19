Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'araç' vaadi: 'Aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'araç' vaadi: 'Aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahibinden.com'da araç ilanlarına reklam verdi.

"15 MAYIS İNDİRİM GÜNLERİ"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu geçen günlerde 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e de 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı vermişti.


Kemal Kılıçdaroğlu reklam araç

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