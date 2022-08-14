Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Mahmut Özer'e çağrı: 'Gelin birlikte çözelim bu işi'

14 Ağustos 2022 Pazar, 21:08

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin, “Mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim” ifadesini değerlendirdi. "Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var" diyen Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'e çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.”

Milli Eğitim Bakanı Özer “Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı” demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 14, 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda öğretmenlere yapılan sınavla ilgili şu bilgileri aktarmıştı:

"Eğer lisansüstü eğitiminiz var ise, doktoranız var ise, bu lisansüstü eğitim ve doktoranız öğretmenlik yaptığınız branş ile yüzde yüz alakalı değilse bile bu sizi sınavdan muaf tutuyor ve lisansüstü eğitimle uzman, doktora ile doğrudan başöğretmen oluyorsunuz. Ama ya gerisini ne yapacağız. Burada sayı yetersiz kalıyor. Bu sınav başından belli idi. Uzaktan eğitimle 180 saatlik eğitim ve bu eğitimin sonuçlarını ölçmek için bir sınav yapacaktık. Burada ne ayıp var? Bakın Fatih Bey, mülakat da yapabilirdik. Ama mülakatlar ile ilgili Türkiye’de durumu siz de biliyorsunuz. Bitmek tükenmek bitmeyen spekülasyonlar olacaktı. Bu yüzden mülakat istemedim. Mülakatı kaldırdım. Adil, tartışmasız bir sınav yapılsın dedim."