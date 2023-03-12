Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Varank'a taziye telefonu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:49

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varak, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’daki bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.

