Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayın sonrası açıklama

Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:40

Güncelleme: 08.02.2025 - 00:43

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT ekranlarında canlı yayına katılmıştı.

Açıklamaları sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu yayın sonrası X hesabından paylaşım yaptı.

"DEVAM EDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ekranları başında bizleri izleyen, telefonları ve mesajlarıyla destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi ve destek, hakikati dile getirme sorumluluğumuzu daha da güçlendiriyor. Halkımızın sesi olmaya, gerçekleri cesurca söylemeye ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunları kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğim.

Gücüm yettiğince, nefesim elverdiğince; adaletsizliğe, yolsuzluğa ve halkın iradesini hiçe sayan anlayışa karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu mücadele, yalnızca bir kişinin ya da bir grubun değil; hak, hukuk ve adalet isteyen milyonların onurlu mücadelesidir."