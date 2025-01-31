Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teğmenlerin ihraç kararına sert tepki: 'Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye’dir'

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teğmenlere yönelik ihraç kararına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye’dir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teğmenlerin ihraç kararına sert tepki: 'Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye’dir'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 18:11

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, az önce açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından yaptığı paylaşım ile karara tepki gösterdi.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sevgili halkım, Bir grup genç teğmen, yalnızca “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için ordudan ihraç edildi! Bu karar, sadece o gençleri değil, Cumhuriyet’e gönül vermiş milyonları hedef alıyor.

Bugün, Atatürk’e bağlılık göstermek suç sayılıyorsa, bilin ki Cumhuriyet’in temelleri sarsılmaya çalışılıyor. Ama nafile! Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye’dir.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın! Mustafa Kemal’in askerleri ne ihraç edilir ne de susturulabilir! Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonuna kadar savunacağız."


Etiketler: #Teğmen #Tepki #Kemal Kılıçdaroğlu

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