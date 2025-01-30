Kemal Kılıçdaroğlu: Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!

CHP’nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu “Hukuk ve demokrasinin askıya alınmak istendiği bu olağanüstü günlerde, her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayım ve tek adam faşizminin karşısındayım” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:05

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ‘mücadele’ vurgusu yaptı. 

Kılıçdaroğlu şunları yazdı: 

“Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda.

Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı karşıya.

Hukuk ve demokrasinin askıya alınmak istendiği bu olağanüstü günlerde, her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayım ve tek adam faşizminin karşısındayım.

Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!”


Etiketler: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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