Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine sert yanıt: 'Çapı bu'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Samsun'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir dillendirdiği 'helalleşme' çağrısını hedef aldı. Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu ne diyor; hellaleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var'' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu" ifadelerini kullandı.