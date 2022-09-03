Rüşvet iddiaları konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun 4 yasa teklifi Meclis'te bekliyor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 10:28

Türkiye, organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker’in siyasiler ve yakınlarıyla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını tartışmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Yasa teklifi 30 Temmuz 2019’dan bu yana Meclis raflarında görüşülmeyi bekliyor.

Kılıçdaroğlu’nun teklifinde; milletvekillerinin, cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların görevlerine devam ettikleri sürece “devlete bağlı kuruluşlarda yönetici olarak görev yapmaması”, “bir çıkarı olmasa dahi özel sektörde çalışmaması”, “yetkileri ve konumlarından kaynaklı kendilerine veya yakınlarına menfaat sağlamamaları” öngörülüyor.

“Siyasilerin her yılın ocak ayında mal varlıklarını TBMM Başkanlığı’na bildirmelerini” düzenleyen teklifte, “hiçbir siyasinin net asgari ücretin beşte birinden fazla değeri olan bir hediyeyi kabul edemeyeceği ve böyle bir hediye olursa TBMM Başkanlığı’na teslim etmesi gerektiği” belirtiliyor.

SİYASİ ETİK KURULU ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu’nun teklifi, tüm bu önerilerin denetimi için Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını da öngörüyor. Teklife göre kurul üyeleri; TBMM Başkanı’nca önerilecek bir üye ve her siyasi parti grubunun eşit sayıda üyelerinden olmak üzere toplamda en fazla 9 üyeden oluşuyor.

Teklifin gerekçesinde ise, “Ülkemizde bugüne kadar TBMM üyeleri, cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanları bağlayıcı nitelikte etik kurallar oluşturulmamıştır. Bu durum siyasetin kişisel çıkarlara alet edildiği, siyasi makam ve görevlerin kayırmacılık amacıyla kullanıldığı, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin bir inanışın toplumda yerleşmesine neden olmuştur. Devlet yönetimindeki bu olumsuz inanış, devletimizin ve milletimizin bekasına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle etik kurallar sistemi oluşturulması zorunluluk arzetmektedir” denildi.

3 TEKLİFİ DAHA VAR

Öte yandan, Meclis’te ilk imzacısı Kılıçdaroğlu olan 3 yasa teklifi daha bulunuyor. Bu tekliflerden birinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün resmi tatil günü olması önerilirken, bir diğerinde de yerel seçimler ile milletvekilliği seçimlerine yüzde 50 kadın kotası uygulaması getirilmesi isteniyor.

Kılıçdaroğlu’nun dördüncü teklifi ise, Covid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkârların salgın dönemindeki sigorta primi ve vergi borçlarının faizsiz olarak beş yılda ödenecek şekilde yapılandırılmasını öngörüyor.