Kılıçdaroğlu ve Akşener’in görüşmesinden ‘ortak masa’ kararı çıktı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesi, muhalefeti harekete geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, önceki gün, ekonomideki gidişat üzerine bir araya geldiği toplantıdan “6’lı ekonomi masası” kararı çıktı. CHP ve İYİ Parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında birlikte yol aldığı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi “ekonomideki sorunlar ve çözüm önerileri” için oluşturulacak masaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günkü grup toplantısı konuşmasında, “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam” sözleri “kabinede revizyon” tartışmalarının işaret fişeğini yakmıştı. Erdoğan’ın konuşması döviz kurlarındaki artışı tetiklerken CHP lideri Kılıçdaroğlu da İYİ Parti lideri Akşener’i, parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İki liderin buluşmasının ana gündem maddesini ekonomi oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve Akşener, “artık Merkez Bankası faiz artırımına gitse bile dolardaki artışın beklentinin çok üzerine çıktığının” altını çizdi. İki partinin ekonomi kurmayları da “Piyasalarda uzun süreli bir rahatlamanın sağlanması çok zor. Birkaç aylık bir rahatlama olsa bile dolar psikolojik eşiğin çok üzerinde. Dolayısıyla her şey katlanarak devam edecek” yorumlarında bulundu. Bunun üzerine iki lider, ekonomideki sorunlara çözüm aramak ve önerileri kamuoyu ile paylaşmak üzere ekonomi kurmaylarını birlikte çalıştırma kararı aldı. CHP ve İYİ Parti’nin, kuracağı “Ekonomi Masası”na, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de davet ettiği belirtiliyor.

"HOŞGELDİNİZ DERİZ"

Masada, “her partinin ekonomi kurmaylarının üzerinde çalışılacak konulara ilişkin farklı çözüm yollarını sunabileceğine” dikkat çekilirken, Millet İttifakı’nda, “Daveti yaptık, yanıt bekliyoruz. Gelirlerse ‘Hoş geldiniz’ deriz. Türk Lirası dolar karşısında günden güne eriyor. Böyle giderse çok daha sıkıntılı günler Türkiye’yi bekliyor” değerlendirmeleri yapılıyor. l ANKARA

LİDERLERDEN "FAİZ" TEPKİSİ: "ARTIK DUR ERDOĞAN"

Merkez Bankası’nın faiz indirimine liderler şu tepkileri gösterdi:

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Artık DUR Erdoğan, Hemen seçim.

- İYİ Parti lideri Meral Akşener: Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?

- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Görüyoruz ki enflasyon ve faiz arasındaki sebep sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur: İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!

- DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe’dedir.

- Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya’yı bırak Türkiye’deki yangına bak!