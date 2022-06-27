Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ve Suudi Arabistan'a: Bizim kırmızı çizgilerimiz var; hesabımız kapanmadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, İsrail ve Suudi Arabistan'a "hesabımız kapanmadı" mesajını verirken; Yunanistan için de "Kuvayı Milliye’yi iyi bilir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında yaşamını yitiren Çetin Topçuoğlu’nun ailesine yaptığı ziyaretin ardından, “Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım; bu mesele bizim için kapanmış değildir” dedi.
Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ve Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretine ilişkin, “Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir” açıklamasını yaptı.
Mavi Marmara’da şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Amacım iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 26, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“İSRAİL’E MESAJIM; BU MESELE BİZİM İÇİN KAPANMIŞ DEĞİLDİR”
- Mavi Marmara’da şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Amacım, iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti. Bölgede söz sahibi ve akılcı (kapalı kapılar ardında) diplomasi yeteneği olan Türkiye’ye inanıyorum. Ancak kırmızı çizgilerimiz vardır. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım, bu mesele bizim için kapanmış değildir.
“TOPRAKLARIMIZDA CİNAYET İŞLEMENİN DE BEDELİ VARDIR. KENDİSİYLE DE HESABIMIZ KAPANMAMIŞTIR”
- Ayrıca vatanımıza gelen Bin Selman’a da bir çift sözüm var. Topraklarımızda cinayet işlemenin de bedeli vardır. Kendisiyle de hesabımız kapanmamıştır. Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir.
- Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda da çok netim. Yunanistan, Kuvayı Milliye’yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp vatandaşımıza silah doğrultmayı.
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