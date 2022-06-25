CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istedi?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

6’lı masa konusunun sıkça gündeme geldiği yaklaşık iki saatlik sunuma gösterilen ilgiden ziyade 1500 kişilik salonu tıka basa dolduran çoğunluğu CHP’li siyasilerin, hem İmamoğlu’na, hem Kılıçdaroğlu’na yansıttıkları coşku dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun adı anons edildiğinde, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. İmamoğlu sahneye davet edildiğinde, klasikleşen “Her şey çok güzel olacak” sesleri yükseldi salondan.

İttifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Demokrasi Şenliği”ne uzunca bir telgraf mesajı ile katılıyordu. Sunum öncesi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, salona TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP ve SHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti genel başkan yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşliğinde girerken bu organizasyon hem 6’lı masa, hem de ittifak vurgusu olarak yorumlandı.

Etkinliğin asıl dikkat çekici noktası ise kuşkusuz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun verdiği mesajlardı.

İmamoğlu, bir saati aşan konuşmasında, üç yıllık çalışmalarını özellikle kadın, gençlik ve altyapı teması ile anlattı, lafı da sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a getirdi. İmamoğlu’nun Erdoğan’ı, kendi sözleri üzerinden eleştirmesi belli ki çalışılmış bir konuşmaydı.

İmamoğlu’nun “Açıkça görüldüğü gibi merkezi hükümet, bize karşı adeta ‘politik terör’ uygulamıştır ve başarısız olmamızı sağlamak için ‘ellerimizi, kollarımızı bağlamak’ yoluna gitmiştir. İstanbul’un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediyeye destek olmak, hiç kuşkusuz merkezi hükümetin görevidir. Bu yüzden diyoruz ki ‘Politik mülahazalarla İstanbul’un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.’ Size bir şey söyleyeyim mi, ‘Merkezi hükümet İBB’ye adeta politik terör uygulamıştır’ diye başlayan cümle var ya, o cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor değil mi? Nasıl da bugünü anlatıyor. Sanki ben demişim gibi! Ama o cümlelerin sahibi ben değilim. O cümleleri, 1995 yılının mayıs ayında kuran kişi, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan” sözü salonda dakikalarca alkışlandı.

İmamoğlu’nun, üç yıllık atılımları anlatırken “İstanbul’da yaptıklarımızı 6’lı masanın kararıyla ülke genelinde tekrarlayacağız” sözü de anlam yüklüydü. “İki yılda İstanbul’u düzelttik, Türkiye’yi de düzeltiriz” lafı akıllarda yer etti. Bu açıklamalar olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak yorumlansa da konuşma metninin sonundaki, “Gelecek yıl da size hizmet edeceğiz” ifadesi, “İmamoğlu İBB’yle devam” şeklinde değerlendirildi.

İmamoğlu’ndan sonra sahneye çıkan ve çalışılmış bir metinle değil de doğaçlama olarak konuşan Kılıçdaroğlu ise kısa konuştu ama sürekli alkış aldı. CHP liderinin ilk sözü, “Bu çalışmalarından dolayı bütün belediye başkanlarımızı kutladığım gibi İBB Başkanımızı da yürekten kutluyorum” oldu. Sonrasında İstanbul’dan çok genel siyaset üzerine konuşan ve AKP ile Erdoğan’ı sıkça eleştiren Kılıçdaroğlu, adalet konusunun altını özellikle çizdi. “Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. Ama adalet, devletin dilidir aynı zamanda. Kâinat da adalet üzerine inşa edilmiştir. O zaman adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız, halkın hakkını gasp edenleri de. Ben bazen diyorum ya ‘helalleşme’ diye. Helalleşme, kişinin yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Yoksa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturacağız, helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağız” sözleri, “5’li çete yandı” olarak yorumlandı.

Sunuma, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş insanları, ilçe belediye başkanları da katılırken İBB üst düzey yönetimi ve iştirakler de salonda eksizsiz yer aldı.