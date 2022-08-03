Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'KPSS' açıklaması: 'Birkaç ay sonra kökten çözeceğiz'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de soruların çalındığı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 3, 2022

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından sınava girenler YÖK ve ÖSYM Başkanı'nın istifaya davet etti. Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti.

ÖSYM'nin gündemdeki konu hakkında Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.