Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız

15 Eylül 2022 Perşembe, 22:49

Gazeteci, yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992 yılında Diyarbakır Seyrantepe’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davanın son duruşması bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme gelecek duruşmayı, Anter'in öldürülmesinden 30 yıl 1 gün sonraya, 21 Eylül 2022 tarihine erteledi. Anter davası, “insanlığa karşı suç” tanımı ve yargılamasına geçilmediği takdirde 20 Eylül’de zamanaşımına uğrayacak.

Bugün duruşmaya katılan Dicle Anter, öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız.

İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz"

30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız. pic.twitter.com/7e5xpD72sj — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2022

"BABAMIN DOSYASINI KILIÇDAROĞLU'NA EMANET ETTİM"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra partide basın mensuplarına konuşan Anter ise şunları söylemişti:

“Bu görüşmede faili meçhul cinayetler, işkenceler ve gözaltında kayıp suçları ile devletin yüzleşmesini; bu suçların faillerinin bulunarak cezalandırılmasını; bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformu yapmasını, onarıcı adalet ve mekanizmalarını işletmesini ve sonrasında mağdurlar ile helalleşmesi talebi ile babamın dosyasını ‘ülkede adalet arayan ve herkesin yanında olacağım’ diyen Kılıçdaroğlu’na emanet ettim. 'Ben bu ülkeyi barıştıracağım' diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemizde toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim"