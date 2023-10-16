Kemal Kılıçdaroğlu'ndan reform niteliğinde açıklamalar: Genel başkanı üyeler seçsin

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı dün Kocaeli’nde yapıldı. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüzügünde yapmak istediği değişikliklere ilişkin planlarını duyurdu. Genel başkan seçiminde delege sistemini kaldırılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gelip üyeler seçsin” dedi.

Kılıçdaroğlu, bir erkek bir kadın adayın olduğu fermuar sistemine geçileceğini de belirterek, “Bana göre cinsiyet kotası yüzde 50 olmalı. Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz, üç dönemden sonra milletvekili olmayacak” ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİ TARTIŞMA MESAJI

Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu belirterek “Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım” dedi.

İktidarın sığınmacı politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bir sığınmacı deposuna döndü koskoca Türkiye Cumhuriyeti. 2020’de Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandığı söylendi. 2023’teyiz, herhalde 10 milyar dolar harcanmıştır. 100 milyar dolarlık bir kaynağı sığınmacılara harcarken 3-5 milyar doları nerede bulurum diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

‘YABANCI ASKERİN NE İŞİ VAR?’

Gelecek hafta TBMM’de tezkere konusunun gündeme geleceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz teröre karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; ‘Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye’ye davet edilmesi.’ Niçin? Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var? Sayın Bahçeli’ye de Erdoğan’a da sordum, kim bu yabancı askerler? Meclis başkanını ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi” dedi.

Yerel seçimler ile ilgili mesaj veren Kılıçdaroğlu, “Kocaeli il Başkanımız söyledi, Kocaeli’yi, Balıkesir’i, Manisa’yı, Bursa’yı da dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çalışarak ve yaptıklarımızı geniş kitlelere anlatarak bu başarıları elde edeceğiz. En çok halk CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gelmek ister. CHP’li belediyelerin olduğu yerde huzur vardır çünkü” diye konuştu.