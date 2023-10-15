Kılıçdaroğlu'ndan 'yerel seçim' mesajı: 'CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur vardır'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 15:12

Güncelleme: 15.10.2023 - 15:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarının sığınmacılara yönelik politikasına Kılıçdaroğlu “Bir sığınmacı deposuna döndü koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Daha geçen gün Ankara'daki terör eyleminin faillerinin Suriye'den geldiği söylendi. Ne deniyor? Sınır namustur. Şu soruyu iktidar sahiplerine sormak zorundayız; o sınırda yazan 'Sınır namustur' sözünün gereğini yapıyor musunuz? 2020 yılında Suriyelilere 40 milyar lira dolar para harcandığı söylendi. 2023'teyiz, herhalde 10 milyar dolar harcanmıştır. 100 milyar dolarlık bir kaynağı sığınmacılara harcarken 3-5 milyar doları nerede bulurum diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

“YABANCI ASKERLERİN ÜLKEMİZDE İŞİ VAR”

Konuşmasında tezkereye de ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel. Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; 'Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi.' Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var? Eğer sizler CHP'liler olarak bunu bütün Türkiye sathına anlatmazsanız sorumluluğunuz var demektir. Sayın Bahçeli'ye de sordum. Diyor ya 'Ben milliyetçiyim.' Sayın Erdoğan'a sordum. O da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi. Nasıl olduysa bunlar yan yana geldi! İkisine de sordum, kim bu yabancı askerler? Geçen gün Meclis Başkanı'nı ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi" ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERDE…”

Yerel seçimler ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul, İzmir'in, Mersin'in, Antalya'nın, Muğla'nın, Adana'nın, Ankara'nın, Aydın'ın, Tekirdağ'ın, Hatay'ın büyük başarılar sağladığını biliyoruz. Kocaeli İl Başkanımız söyledi, Kocaeli'yi de dahil edeceğiz. Balıkesir'i dahil edeceğiz, Manisa'yı dahil edeceğiz, Bursa'yı dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çalışarak ve yaptıklarımızı geniş kitlelere anlatarak bu başarıları elde edeceğiz. En çok halk diyelim İstanbul, diyelim Ankara, diyelim İzmir... CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelmek ister. CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur vardır çünkü” dedi.