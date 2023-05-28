Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanımının ardından sosyal medya hesabından sandık çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Vatanını seven sandığa gelir" dedi.
Türkiye'nin kaderini belirleneceği cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi devam ediyor.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu oy kullanımının ardından sosyal medya hesabından sandık çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu Twitter hesanından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eşim Selvi Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tüm milletimizi önce oy kullanmaya, sonra sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Vatanını seven sandığa gelir."
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