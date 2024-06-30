Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a sert yanıt: 'Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:27

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:34

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi hakkında konuşan Sinan Oğan, kendisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif edildiğini öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu'ndan Oğan'ın açıklamalarına sert yanıt geldi.

İddiaları yalanlayan Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" ifadelerini kullandı.

"KURDUĞUNUZ PLANI BAŞINIZA GEÇİRECEĞİM"

X hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri paylaştı:

"İncinsen de sözün düzünü diyeceğim...

Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!

Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı,

para düşkünü bir siyaset tüccarı,

cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

Senin beklentin başkaymış…

Sen bekâcı değil, paracıymışın…

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun.

Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın?

Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı.

Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş,

gençler araba alabilir hale gelmişti.

Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı.

14 Mayıs akşamı efendini aramışsın.

Ona ilk turda %49,5 da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin.

Sanma o yaptıklarınız ,o aldıklarınız yanınıza kalacak.

Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat.

Sözüm ona "milliyetçiymiş".

Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın."

'SİNAN ATEŞ' VURGUSU

"Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka…

Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur.

Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır.

Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim..."