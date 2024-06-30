Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Bana yardımcılık ve 3 bakanlık teklif etti'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 08:54

Güncelleme: 30.06.2024 - 08:54

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

'1 YILDIR TEHDİTLERLE UĞRAŞIYORUM'

Seçimin ardından tehditler aldığını söyleyen Sinan Oğan, "Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim. 1 yıldır çocuklarıma, aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi, CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti" diye konuştu.

'İLK TUR SEÇİM GECESİ ERDOĞAN'A HABER GÖNDERDİM'

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdiğini belirten Oğan, "İlk tur seçim gecesinde ben Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim 'Sakın 49 buçuktan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde birinci turda çok zayıf bir şekilde çok cüzi bir miktarda kazanmasına vesile olmayın'. Bu ne demekti biliyor musunuz? Tartışmaların olduğu bir Türkiye. Kazandı mı kazanmadı mı? Ben dedim ki önemli olan güçlü hükümetin ülkeyi yönetmesidir" dedi.

"Tamamlamayın derken neyi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Oğan, "O akşam çok gitti geldi ya. Ben onlar öyle bir hamlede bulunuyor demiyorum. Ben uyardım, dedim ki bu ülkede benim önceliğim güçlü bir hükümet çıkarmamız lazım" yanıtını verdi.

'KILIÇDAROĞLU, KAZANIRSAK YÖNETEMEYECEĞİZ DEDİ'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden desteklemediği sorularını cevaplayan Sinan Oğan, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhurbaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım. 22 yıldır CHP muhalefette. İlk turda Sayın Erdoğan’a 5 puan fark attı da ben mi desteklemedim? Başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, bunun farkında mı arkadaşlar? Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamelerin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. 2000'li yılların başında bir anayasa kitapçığı fırlatıldı diye ne büyük krizler yaşadık. Peki, parlamento Cumhur İttifakı'nın kontrolünde değil miydi?"