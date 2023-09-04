Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sivas Kongresi’ mesajı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:31

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Sivas Kongresi’nin 104. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu “Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 104. yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.