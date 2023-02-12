Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlurfa'da depremzedeler ile bir araya geldi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 00:55

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 00:56

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat günü, saat 17.00 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 21 bin 848 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu kentlerde incelemelere; yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Sabah Malatya'da inceleme yapan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geçti. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'daki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'ya geçti.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bülent Tezcan ve Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçici barınma yerlerindeki depremzedelerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, burada bir depremzede çocuğu kucağına aldı ve bir yurttaşın “Nasıl yapacağız” sorusuna, “Çözeceğiz, beraber çözeceğiz. Sadece ben gelmedim, büyükşehir belediye başkanlarımız da geldi buraya. İnşallah var olan bütün sorunları aşmak için çaba harcayacağız, mücadele edeceğiz” dedi.

Bir başka depremzede ise “Benim oğlum 15 yıl ceza yedi, onu Erzincan Cezaevi’ne götürdüler, beş altı aydır görüşmedim. Bir anne olarak, yaşım 41 şu anda hastayım yerimden kalkamıyorum. Ne olursunuz bir af çıkarın” diye konuştu.

Bir başka depremzede ise, “Hepimiz evsiz kaldık, evlerimiz perişan. Çocuğum, 4 tane torunum hepsi benim yanımda. Perişanız, zor durumdayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, depremzedelerin barındığı yerden sorumlu kişiye, “Zeynel Bey size teşekkürler. Hem vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsunuz, Urfalılara sahip çıkıyorsunuz. Onların en azından daha güzel bir ortamda, zor günlerini atlatmak için yardımcı oluyorsunuz” dedi. Sorumlu ise “İlk günden beri hizmeti veriyoruz. Şu an kalabalığımız az. Bizi ziyaret eden Aziz Beyden başka hiçbir siyasetçi ziyaret etmemişti. Aziz Beye de size de teşekkürler” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu ise, “Diğer yerlerde insanlar çadırda kalıyorlar. Hava soğuk, eksi yedi sekiz o derecede yaşıyorlar insanlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sonrasında, depremzede yurttaşlar ve çocuklar ile fotoğraf çektirdi.